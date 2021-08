C’è solo il Milan su Ilicic: il punto di mercato sullo sloveno

Il Milan e Josip Ilicic, lo sloveno lascerà l'Atalanta e piace molto al Milan. Ecco il punto di mercato sul trequartista

Redazione Il Milanista

Il Milan ha messo gli occhi su Josip Ilicic dell'Atalanta, questa non è una novità. Così come non è un segreto la posizione della società bergamasca e del suo allenatore Gian Piero Gasperini. Lo sloveno non è considerato più indispensabile, sia per questioni di età, sia perché Pessina e Malinovskyi hanno dato una grande contributo in questa stagione. La cessione quindi per Ilicic è all'orizzonte? Sì, ma a determinate condizione. Il presidente Percassi lascerà andare il calciatore solo davanti alla giusta offerta. Come accaduto per il PapuGomez, che a gennaio è andato a Siviglia.

C'è solo il Milan su Ilicic, ecco perché

Nelle scorse settimane si era parlato anche della Lazio per l'ex Fiorentina e Palermo. Un nome che poteva far pensare al 4-3-1-2, come nuovo modulo di riferimento dei biancocelesti, ma Maurizio Sarri ha scelto il 4-3-3 e con questo modulo la candidatura dello sloveno per la compagine capitolina ha preso sempre più quota. Una buona notizia per il Milan, che attualmente è l'unica squadra sul giocatore, secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo. Anche se la trattativa non è semplice e questo un altro dei motivi che ha fatto 'scappare' la Lazio. La società bergamasca, infatti, valuta il suo calciatore tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Ilicic costa ancora troppo: la valutazione dell'Atalanta

Troppi per Maldini e Massara che non hanno intenzione di spendere una cifra simile per un 33enne, anche se attualmente hanno un buco in rosa, proprio nel ruolo dove gioca l'ex Palermo. Un differenze di vedute che ha rallentato la possibile operazione di mercato, con la dirigenza rossonera che ha virato su altre alternative. Come Nikola Vlasic o Hakim Ziyech. Ilicic però è una possibilità che va tenuta a mente, un nome che potrebbe tornare di prepotente attualità per i rossoneri a fine mercato.