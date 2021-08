Milan, Bakayoko c’è e con Kessie si tratta ancora. Il punto sul centrocampo

Bakayoko e Kessie i due nomi per il centrocampo del Milan. Il primo è atteso per le visite mediche, con il secondo si tratta per il rinnovo

E' a un punto di svolta la trattativa per Tiemoue Bakayoko. Il mediano del Chelsea è atteso a Milano domani per le visite mediche, è a un passo il suo ritorno in rossonero. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che aggiunge come Milan e Chelsea abbiano finalmente trovato un accordo per la formula del trasferimento. Prestito con diritto di riscatto, ma non c'è l'intesa ancora sulla cifra che il Diavolo dovrà versare per il calciatore nel caso in cui decidesse di acquistarlo a titolo definitivo. Dettagli che saranno limati nelle prossime ore. Maldini e Massara lavorano per riuscire ad abbassare il più possibile le richieste degli inglesi, anche per tranquillizzare lo stesso Bakayoko. Più la cifra sarà vicina alle esigenze del club meneghino è più lui si sentirà 'al sicuro' riguardo proprio al riscatto. Un'operazione che ricalca tantissimo quella che ha portato Tomori definitivamente a Milanello quest'estate.

Le altre manovre in mezzo al campo

Il Milan quindi sta per aggiungere l'ultimo tassello a centrocampo, forse, perché la trattativa per Adli non è tramontata e l'arrivo del mediano non la farà saltare. Bakayoko era oggettivamente il preferito della dirigenza del Diavolo e ormai il mediano è davvero a un passo. Ma le manovre in mezzo al campo non sono finite, perché c'è ancora il rinnovo da Franck Kessie da ratificare. Un accordo che manca e che va trovato.

Il punto su Franck Kessie

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, riporta come la trattativa per il Presidente si sia complicata rispetto a qualche settimana fa. Tutto a causa delle richieste dell'ivoriano che vorrebbe un contratto 'alla Ibrahimovic', che certificherebbe il suo peso sia in campo, che nello spogliatoio. E' uno dei leader del Milan Franck Kessie lui lo sa, lo sanno anche a Milanello, e ora vorrebbe 'un passo ufficiale'. La richiesta? 7 milioni netti, che potrebbero diventare 8,5 grazie ai bonus. Tanti, troppi per le casse del club meneghino. C'è comunque fiducia, perché il Presidente vuole restare in rossonero, le sue priorità non sono cambiate.