Milan, avanti tutta su Olivier Giroud. Gli ultimi aggiornamenti

Continua la ricerca del Milan di una punta in vista della prossima stagione. La pista Olivier Giroud è sempre più concreta

Il giocatore è proprio alla ricerca di un accordo biennale, a cifre vicine a quelle proposte da Milan. Cifre che rientrerebbero nei parametri della società rossonera. Trentaquattro anni, tanta esperienza, e la voglia di tornare a giocare titolare. In questa stagione, Giroud, ha collezionato 31 presenze tra campionato,coppe nazionali e Champions League. Un bottino da 11 reti, messe a referto, e nessun assist. Non era un titolare per Franck Lampard e non lo è per Thomas Tuchel. In Premier League è partito soltanto 8 volte da titolare e a fine stagione cambierà squadra. L'incognita più grande però è legata alla possibilità di giocare con regolarità con il Milan, dato che Ibrahimovic non è assolutamente in discussione. sembra però che Giroud accetterebbe la convivenza con lo svedese.

Chi saluterà Milanello sarà Mario Mandzukic, e servirà un'alternativa di livello a Zlatan Ibrahimovic per la prossima stagione. l'attaccante croato, infatti, non ha convinto. L'ex Juventus è una delle delusioni più grandi per i rossoneri, arrivato lo scorso gennaio non è riuscito a dare il contributo che ci si aspettava, nonostante le parole di Pioli. Lo ha aspettato il tecnico rossonero, in vano. Senza lo svedese, fermo ai box per un infortunio, in attacco è stato spesso adattato Ante Rebic, così come è stata data fiducia a Rafael Leao ma entrambi non sono riusciti a dare peso alla manovra offensiva del Diavolo, peso che potrebbe essere dato proprio da Giroud.