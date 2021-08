Milan: anche Mourinho su Florenzi e smentisce la parole del giocatore

L'allenatore della Roma in conferenza stampa ha parlato di Alessandro Florenzi e il suo trasferimento al Milan

E' il giorno di Alessandro Florenzi al Milan . Dopo le visite mediche e la firma sul contratto è arrivata l'ufficialità. Si è concesso poi ai microfoni di Milan Tv dove ha raccontato le prime impressione della sua nuova avventura in rossonero, poi è stato il tempo della conferenza stampa di presentazione e le prime foto di rito. Tanti gli argomenti toccati dal calciatore alle sue prime parole da nuovo giocatore del club meneghino, non sono però mancati riferimento al suo passato tra Roma, Valencia e PSG. Ma c'è anche chi ha parlato del calciatore, come José Mourinho, nuovo allenatore del club giallorosso. Il portoghese ha fatto riferimento alle intenzioni del ragazzo di lasciare la Capitale, ma non solo, Ha praticamente smentito quanto detto da Florenzi.

"Sento che il mio addio alla Roma non è stata solo una scelta tecnica. Però non ho ancora capito il perchè, mi hanno messo da parte. Ma non ho voglia di rivincita. Io posso fare bene, sicuramente darò tutto me stesso. Ci sono squadre che fanno loro scelte: è accaduto con Valencia e Psg, la Roma ha deciso di mettermi da parte ma credo che la scelta fosse stata fatta 2-3 anni fa. Ora però sono qui e la società ha fiducia in me e questa per me è a cosa più importante. Questo è quello di cui ho bisogno".