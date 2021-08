Derby di Milano all’orizzonte per Insigne? I rossoneri ci pensano

E' in rotta con il suo Napoli Lorenzo Insigne e il suo futuro potrebbe al Milan, o all'Inter. Ecco le ultime indiscrezioni di mercato

Redazione Il Milanista

Non è soltanto il Milan che rischia di perdere calciatori a parametro zero tra meno di un anno (Kessie e Romagnoli). E' arcinoto che fra Insigne ed il Napoli sia calato il gelo. Il giocatore è in scadenza nel 2022 e non parla con il presidente De Laurentiis da tempo. L'agente dell'esterno Campione D'Europa con l'Italia di Roberto Mancini inoltre lo ha proposto a diversi club, tra cui i rossoneri e l'Inter, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. C'è già stato un viaggio a Milano per capire se l'operazione sia o meno fattibile e se il profilo interessa.

Il punto su Insigne e i nerazzurri

I nerazzurri ci pensano, poter acquistare Lorenzo Insigne è un'occasione, ma serviranno almeno 25 milioni di euro per assecondare le richieste di De Laurentiis, che rischia di perderlo a parametro zero tra meno di un anno. In questo momento, però, Inzaghi e Marotta devono fare una scelta ben precisa di mercato. Con i soldi incassati dalla cessione di Lukaku è arrivato Dzeko e si cerca un'altra punta. Questioni di caratteristiche, Insigne è nel novero dei 'tanti nomi', insieme a Correa e Thuram (i preferiti). Più staccati invece Belotti e Zapata. Tutte punte differenti. L'idea legata al capitano del Napoli, però, è figlia anche della possibilità di cedere Alexis Sanchez in questa finestra estiva, operazione complicata dal contratto ricchissimo del cileno. Ma non sono escluse sorprese negli ultimi giorni di mercato.

Il Milan e Insigne

Vincenzo Pisacane, procuratore del calciatore, potrebbe avere in agenda anche un appuntamento con Paolo Maldini e Frederic Massara, dopo i contatti che già ci sono stati. I rossoneri seguono la questione Insigne da vicino, serve un trequartista dopo la partenza di Calhanoglu e il napoletano potrebbe essere l'occasione che il Diavolo stava aspettando. Il Magnifico potrebbe essere anche una soluzione suggestiva sulla fascia sinistra, così come un'ottima seconda punta in caso di passaggio al 4-4-2.