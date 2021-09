Milan al lavoro anche per Theo Hernandez. I dettagli

Il Milan è al lavoro sui rinnovi contrattuali. Kjaer, Romagnoli e Kessie in scadenza ma i rossoneri lavorano anche su Theo Hernandez

E' sempre tempo di rinnovi in casa Milan. C'è la situazione legata a Franck Kessie e quella di Simon Kjaer, senza dimenticare Alessio Romagnoli e il suo contratto in scadenza nel 2022, come i suoi compagni di squadra. A questi però si aggiunge anche Theo Hernandez, secondo quanto raccolto dalla nostra www. Il terzino nelle sue due stagioni italiane ha letteralmente brillato, attirando l'attenzione di club importanti. Prelevato 2 anni fa dal Real Madrid per 22 milioni di euro, oggi vale almeno il doppio, ma il suo contratto in scadenza nel 2024 non fa dormire sonni tranquilli. Guadagna 2 milioni di euro a stagione, ma dopo la sessione estiva di mercato inizieranno i colloqui anche per il suo prolungamento.

Theo Hernandez c'è sempre la stessa squadra alla finestra

E' cresciuto molto Theo con Stefano Pioli, soprattutto in fase difensiva, il suo tallone d'Achille e questo non fa che aumentare le pretendenti. Il PSG è già alla finestra, ci pensa. E i precedenti legati a Donnarumma e Calhanoglu sono due campanelli d'allarme che non posso essere trascurati. Come detto però non sarà una cosa immediata, Maldini e Massara adesso hanno altre priorità, le scadenze imminenti. Come quella di Franck Kessie, la nuovo telenovela a tinte rossonere. Le richieste del calciatore hanno rallentato le operazioni, decisamente troppi gli 8 milioni a stagione chiesti più i 2 di bonus.

'Lavori in corso' cruciali per il futuro della squadra rossonera

Una situazione che dovrà sbloccarsi, per evitare l'inserimento di altri club, dato che sia dalla Francia, sempre il PSG, che dalla Premier League osservano la situazione.E proprio per evitare un'altra situazione simile a questa si inizia già lavorare sul nuovo accordo con Theo Hernandez e i suoi agenti, Il Milan non vuole continuare a perdere i suoi migliori calciatori a parametro zero.