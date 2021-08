Milan, agosto: il mese che segna l’inizio della nuova stagione

Si avvicina la nuova stagione per il Milan, il mese di agosto segna l'inizio del campionato, ma non solo. Ecco il calendario

Ci sono ancora tre test amichevoli da giocare per i rossoneri. Si torna in campo il prossimo 4 agosto alle ore 20.30. Il Milan prenderà parte al 49° Trofeo Naranja, contro il Valencia e si giocherà in Spagna. Poi un altra partita non in terra iberica, ma contro un'altra squadra della Liga: il Real Madrid. Partita sempre affascinante nonostante sia un amichevole. Il Diavolo e i blancos s'incroceranno domenica 8 agosto ore 18.30 e Klagenfurt in Austria nell'AthletesVersus Cup. Ultimo test invece contro il Panathinaikos, gara calendarizzata per sabato 14 agosto ore 20.30, Stadio Nereo Rocco di Trieste. Dopo i greci però non si scherza, perché l'ultima amichevole segnerà anche l'inizio della nuova stagione. La Serie A per il Milan prenderà il via il prossimo 23 agosto, contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa, esordio in trasferta, a Marassi. Sei giorni dopo il 29 agosto sarà tempo di Milan-Cagliari per la seconda giornata in campionato, primo match della nuova stagione a San Siro. In mezzo alle prime due giornate di Serie A però ci sarà anche il sorteggio della fase a gironi della Champions League, previsto per giovedì 26 agosto a Nyon.