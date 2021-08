Bakayoko a Milan TV: “Volevano tutti che tornassi e anche io…”

Le parole del neo centrocampista rossonero, Timouè Bakayoko, pronto ad iniziare la sua seconda avventura rossonera.

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Tiemoué Bakayoko ha espresso le sue prime emozioni al ritorno in rossonero. Queste le domande e le risposte:

SULLA SECONDA VOLTA AL MILAN - "Sono molto felice di essere qui. Ho grandi ricordi qui. Non era cominciata bene ma alla fine anche il club, i tifosi e lo staff mi mostrarono molto affetto. Per questo ho sempre pensato che un giorno sarei tornato. E' uno dei miei sogni"

SULLA TRATTATIVA CON LA DIRIGENZA - "Abbiamo parlato qualche settimana fa e oggi ci siamo visti. Volevano tutti che tornassi e questo mi ha dato molta fiducia ed ero sicuro che sarei tornato in rossonero"

SUI TANTI FRANCESI IN ROSA - "E' bello rivedere qualche amico. conosco tutti i giocatori francesi della squadra e quando ho deciso di tornare qui ci ho pensato e ho parlato con loro"

IL RAPPORTO CON KESSIE - "Ho un bel rapporto con lui. Non sono sorpreso perchè è un ragazzo bravissimo e un calciatore forte. Quando ho lasciato il Milan ho visto come è cresciuto e durante le stagioni successive ho ammirato le sue grandi prestazioni. Penso che abbia mostrato a tutti le sue capacità"

SUL CAMPIONATO ITALIANO - "Penso che la Serie A sia in crescita. Ogni anno arrivano ottimi giocatori e il livello è migliorato molto. Mi sento bene in questo campionato e ora posso dire di conoscerlo e sono contento di giocarci"

SULLA SFIDA CON IL MILAN DELLA SCORSA STAGIONE - "Quando ho giocato contro il Milan ero concentrato per la squadra in cui giocavo. Francamente volevo vincere ma non è andata bene perchè sono stato espulso. E' stato bello rivedere alcuni amici però"