Mercato Milan – Bomber da oltre 20 gol? Elliott può dare l’assenso

Il neo 40enne Zlatan Ibrahimovic a fine stagione potrebbe appendere gli scarpini al chiodo. Molto dipenderá da come lo svedese si sentirà e, soprattutto, da come il suo fisico reagirà dopo l'ultimo stop.

La dirigenza di via Aldo Rossi discuterà più avanti del futuro di Ibra, ma qualora il classe '81 dovesse scegliere di fermarsi, Maldini e Massara non vogliono farsi trovare impreparati.

Di nomi ne sono circolati tanti in questi giorni, ma la dirigenza meneghina non può scegliere in maniera frettolosa. Serve un bomber da almeno 20 gol. Uno che possa lottare ogni anno per la classifica marcatori.Maldini ha sottolineato in rosso due nomi che avrebbero tali caratteristiche<<<