Maldini ha scelto Florenzi, pronto l’affondo per l’esterno azzurro

È Alessandro Florenzi il nome scelto da Paolo Maldini per rinforzare la rosa del Milan, trattativa in fase avanzata con la Roma.

Redazione Il Milanista

Manca sempre meno alla fine del mercato e, soprattutto, manca sempre meno alla prima giornata di campionato. Il tempo delle amichevoli e delle sperimentazioni volge ormai al termine, dal prossimo weekend si inizia a fare sul serio. Il Milan chiuderà il primo turno di Serie A sfidando la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris di Genova nel monday night. Entro quella data, però, la dirigenza del Diavolo vuole mettere a disposizione di mister Stefano Pioli almeno altri due tasselli per avere una squadra più pronta, considerando anche gli infortuni non da poco di Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic. Maldini e Massara cercheranno di concludere per il centrocampista a stretto giro, con Yacine Adli che è sempre più vicino al Milan.

Florenzi per la fascia

Per la fascia destra, invece, il prescelto è Alessandro Florenzi. L'esterno della Nazionale ha superato definitivamente la concorrenza di Diogo Dalot e Alvaro Odriozola. Per il primo il problema è stato soprattutto convincere il Manchester United, dato che gli inglesi non hanno mai ceduto alle richieste di prestito avanzate dalla dirigenza del Milan. Il terzino del Real Madrid, invece, è sempre stato una seconda scelta, e non ha mai convinto pienamente Pioli e la società. Nell'ultima settimana si è deciso quindi di virare su Florenzi, vista la sua situazione di esubero in casa Roma. L'accordo tra i due club non è ancora stato trovato, perchè i giallorossi chiedono un prestito con obbligo di riscatto mentre il Milan è ancora fermo sul diritto.

Come riporta Tuttosport, però, nella giornata di domani potrebbero esserci dei nuovi contatti tra Paolo Maldini e la dirigenza della Roma per sbloccare la trattativa. Il Milan è ormai definitivamente convinto, soprattutto per l'esperienza e la duttilità di Florenzi, che potrebbero essere delle chiavi importanti in vista della prossima stagione. La trattativa è ormai in fase avanzata, nei prossimi giorni dovrebbe esserci la fumata bianca.