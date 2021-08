Il governo del Presidente continuerà: sempre più vicino il rinnovo di Kessie

Sempre più vicino l'accordo tra il Milan e Kessie per prolungare il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Questa sessione di calciomercato estivo è stata fin qui molto impegnativa per la dirigenza rossonera, e i prossimi giorni si prospettano ancora più caldi. Tante trattative ancora in corso, mancano gli ultimi tasselli per completare la rosa e dovranno essere necessariamente trovati. Per la fascia destra resta sempre caldo il nome di Alessandro Florenzi, anche se al momento continua a non esserci un accordo con la Roma sulla formula del trasferimento. Per il centrocampo, invece, Yacine Adli sembra molto vicino, ma sullo sfondo rest Bakayoko del Chelsea. Sulla trequarti la situazione è al momento in standby, ma i nomi sono sempre i soliti nomi con Ziyech che continua ad essere il preferito.