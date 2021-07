Maldini studia gli addii: i calciatori pronti a lasciare Milanello

Non solo colpi in entrata per il Milan, che deve pensare anche agli addii e a tal proposito sono vari i giocatori pronti a salutare.

Redazione Il Milanista

Non solo mercato in entrata per il Milan, che è sicuramente tra i club più attivi sugli acquisti. La dirigenza rossonera, infatti, deve pensare a liberarsi degli esuberi, anche per racimolare un tesoretto da poter poi reinvestire. Sono già tante le spese fatte dal Milan in queste prime settimane, dall'arrivo di Maignan ai riscatti di Tomori e Tonali. A breve dovrà essere fornito un corrispettivo anche al Chelsea per Giroud, pur se si tratta di un solo milione da pagare nell'immediato.

Conti in uscita, Caldara forse

A tal proposito, Maldini e Massara sono al lavoro per piazzare i calciatori che non fanno parte del progetto Milan in vista della prossima stagione. Ha gia salutato Diego Laxalt, ma non sarà certamente l'unico. In difesa dovrebbero salutare sia Mattia Caldara che Andrea Conti, rientrati dai prestiti all'Atalanta e al Parma. Per Caldara non è certo l'addio, ma lo staff di Pioli vuole valutare le sue condizioni fisiche in ritiro dopo i tanti infortuni degli scorsi anni. Potrebbe anche restare a Milano nel roster dei centrali, ma sarà fondamentale il responso tecnico. Per il terzino invece c'è l'interesse della Sampdoria del neo tecnico Roberto D'Aversa, che lo ha allenato negli ultimi sei mesi in Emilia e che potrebbe riaverlo nella sua esperienza a Genova. Il Milan non si opporrebbe ad una sua cessione, soprattutto se a titolo definitivo.

Castillejo via

Non è una novità che il Milan è alla ricerca di un calciatore che possa giocare sulla fascia destra della trequarti rossonera. Infatti, se Pioli è convinto della permanenza di Alexis Saelemaekers, a cui si vorrebbe affiancare un calciatore d'esperienza, lo stesso non si può dire per Samu Castillejo, che ha deluso e sicuramente andrà via. Lo spagnolo ex Villarreal ha molte richieste dalla Spagna, e potrebbe tornare quindi a giocare in Liga dopo le stagioni molto negative a Milano per potersi rilanciare.