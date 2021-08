L’ultima idea per l’attacco del Milan porta in Germania

Il Milan è alla ricerca d un attaccante, dopo aver visto sfumare Kaio Jorge. Ecco l'ultima idea di Maldini e Massara

E' sfumato Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano è sempre più vicino al trasferimento in Italia, alla Juventus. La conferma arriva direttamente dal presidente del Santos, dopo aver trovato l'accordo con gli agenti del ragazzo. Tre milioni di euro ai brasiliani, questa è la cifra che rimbalza oltreoceano, per la fumata bianca. Si pensava dovesse arrivare a gennaio, invece, i tempi sono stati accorciati. Il Milan quindi dovrà trovare un nuovo profilo, un terzo attaccante. Un giocatore da far crescere sotto le esperte guide (e mani e piedi) di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. E proprio in questo senso arrivano le ultime notizie di mercato sul club meneghino e un'attaccante che sarebbe entrato in orbita rossonera.