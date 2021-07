Situazione Luis Alberto-Lazio: la posizione del Milan

Continua il caso Luis Alberto per la Lazio, il giocatore è in rotta con il club e potrebbe andar via: il Milan osserva interessato.

Redazione Il Milanista

Continua a tenere banco in casa Lazio la situazione legata a Luis Alberto. Come sappiamo, il centrocampista spagnolo non si è presentato in raduno insieme ai suoi compagni, non per ferie concordate ma per sua spontanea volontà. Lo stesso Maurizio Sarri ha chiarito la situazione, dicendo che è un problema della società che dovrà decidersi come muoversi. Nel frattempo il calciatore è stato escluso dai convocati per il ritiro ad Auronzo di Cadore, e gli verrà recapitata una multa salatissima.

Sono tante le sirene di mercato che aleggiano intorno a lui, soprattutto dalla Spagna ci sono vari club interessati. Soprattutto il Villarreal ha osservato da vicino Luis Alberto, ma anche le tre big Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid stanno seguendo interessate la situazione.

La posizione del Milan

Il Milan segue il giocatore da tempo, ha studiato la sua situazione e sarebbe sicuramente favorevole ad un suo possibile trasferimento a Milano. Lo spagnolo, inoltre, sarebbe il giocatore perfetto per sostituire Hakan Calhanoglu, oltre che per dare alla squadra quella qualità invocata da Stefano Pioli. Sulla posizione del Milan si è espresso l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport. Queste le sue parole: "Il giocatore non ha intenzione di presentarsi in ritiro e non ci sono squadre italiane dietro, non c’è il Milan né la Juventus. Abbiamo fatto le nostre verifiche e non ci sono squadre di Serie A dietro la situazione di Luis Alberto".

Smentito quindi, almeno per il momento, un possibile coinvolgimento del Diavolo nella rottura tra lo spagnolo e la Lazio. Ovviamente, qualora dovesse manifestarsi la possibilità, la dirigenza rossonera non ci penserebbe due volte a fiondarsi su di lui. L'ostacolo è e sarà sempre Claudio Lotito, che si trova in una posizione molto forte visto il recente rinnovo di Luis Alberto fino al 2025. Il presidente della Lazio chiede per il suo fantasista una cifra tra i 50 e i 60 milioni, prezzo irraggiungibile per il Milan anche con l'inserimento di una contropartita.