Milan, Lucca: “Studio e imito Ibrahimović, il più forte al mondo”

Lorenzo Lucca, il bomber del Pisa, ha ricevuto un'intervista da parte della Gazzetta in cui ha dichiarato la sua ammirazione per Ibra

Lorenzo Lucca , il bomber del Pisa, autore di 6 reti su 7 gare di Serie B, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Uscita oggi in edicola. durante la chiacchierata con la Gazzetta Lucca ha rivelato tutta la sua ammirazione per un giocatore rossonero . Zlatan Ibrahimović sembra essere il punto di riferimento del giovane attaccante classe 2000, tanto da arrivare a definirlo il più forte del mondo .

Lucca definisce lo svedese come un vero e proprio modello. Per le loro fisicità così simili, Lorenzo, ha deciso di rispecchiarsi in Ibra. Queste le sue parole: "Mi piace perché sono alto come lui, anche un po' di più, quindi cerco di imitarlo. Ne studio i movimenti, le giocate, provo a ripeterle. Come Zlatan, anche io sono agile e bravo in acrobazia nonostante la statura".