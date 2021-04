Locatelli: “Lasciare il Milan è stato pesante”. Canovi: “Lo vedrei bene al PSG”

Le parole di Manuel Locatelli e Dario Canovi.

MILANO - L'ex centrocampista rossonero Manuel Locatelli, oggi in forza al Sassuolo e gioiello della Nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini, ha concesso un'intervista ai microfoni del quotidiano Il Corriere dello Sport, parlando anche dell'addio al Milan nell'estate del 2018: "Non vorrei tornare su quell'esperienza, perché fa parte del passato e preferisco concentrarmi sul futuro, però è stata indubbiamente positiva. Mi sono allenato con grandissimi campioni, ho esordito in Serie A con la maglia rossonera e ho provato il brivido lungo la schiena che ti dà un gol realizzato a San Siro contro la Juventus. Tuttavia, successo tutto molto in fretta, quasi non me lo sono goduto. Per questo lasciare il Milan è stato molto pesante, una vera delusione. Avevo perso fiducia in me stesso, ma poi l'ho ritrovata proprio grazie al Sassuolo. Le voci di mercato che mi accostano alla Juve? Fanno parte di questo lavoro, ma ciò significa che ho alzato il mio livello e sto giocando bene. Certi attestati di stima e l'interessamento di grandi club aumentano le mie motivazioni, mi danno ulteriore fiducia nei miei mezzi e mi fanno capire che sono sulla strada giusta e devo continuare così".