L’ex Milan M’Baye Niang e il ritorno in Serie A: ha detto sì a un club italiano

Sta per tornare in Serie A M'Baye Niang, l'ex Milan è a un passo da un club italiano e tutto fa pensare che la strada sia in discesa

Redazione Il Milanista

Dopo 19 anni il Venezia è riuscito a ritrovare la Serie A. La squadra allenata da mister Paolo Zanetti è tornata finalmente nella massima serie. I lagunari hanno superato il Cittadella nella finale dei playoff, dopo un ottimo campionato concluso al quinto posto, alle spalle di Empoli, Salernitana, Monza e Lecce. Un traguardo incredibile, cercato e voluto dal Venezia, che ora è pronto a misurarsi con la Serie A. Per farlo, però, sarà necessario intervenire sul mercato, per portare esperienza e qualità ad una rosa che deve essere pronta al grande salto.

Venezia, obiettivo Niang

Avevamo riportato della possibilità M'Baye Niang per il Venezia, Il direttore sportivo Mattia Collauto è al lavoro per regalare a Paolo Zanetti alcuni colpi importanti e uno di questi potrebbe essere proprio l'ex Milan. Gli ultimi aggiornamenti sul possibile colpo di mercato li ha riportati Sky Sport e rilanciati anche da Gianluca Di Marzio. il Venezia ha presentato la sua offerta sia al Rennes, che vuole liberarsene, che al giocatore. Lo stesso attaccante dopo qualche giorno di riflessione avrebbe finalmente accettato la nuova destinazione.

Il ritorno in Italia, ecco la formula

Per lui sarebbe un ritorno in Serie A, dopo le esperienze al Torino, al Genoa e soprattutto al Milan, la prima squadra che ha creduto in lui. I rossoneri hanno portato Niang in Serie A nel 2012 dal Caen, a soli 18 anni, per poi essere ceduto al Torino nell'estate del 2017. Nel mezzo tanti prestiti e poche prestazioni convincenti, con un totale di 79 presenze e 12 gol con la maglia del Diavolo. Ora nel suo futuro potrebbe esserci di nuovo la Serie A con il Venezia. Nuova tappa della sua carriera, con la formula dell'operazione sarà quella del prestito con diritto di riscatto, probabilmente una delle ultime chiamate per Niang visti i fallimenti degli ultimi anni.