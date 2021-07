Ac Milan lancia “Racconti Rossoneri”: un podcast da diavoli

Il nuovo progetto parte con 20 episodi rilasciati già da oggi a cui si aggiungerà un episodio a settimana ogni venerdì

Lamberto Siega, Digital, Media & The Studios Director del nuovo progetto ha commentato : "Siamo molto orgogliosi di questo nuovo progetto nel mondo Podcast; fortemente voluto, immaginato e prodotto all'interno dei nostri nuovi Studios. Il progetto è un altro passo importante nel percorso di modernizzazione e digitalizzazione del Club".

Siega ha spiegato come attraverso questi racconti, la società abbia creato un modo per avvicinarsi ai tifosi: "Sappiamo quanto sia importante coinvolgere i nostri oltre 500 milioni di tifosi. Vogliamo stargli vicino tutto l'anno con contenuti di qualità e siamo lieti di poterlo fare con questo prodotto, che siamo sicuri sarà apprezzato in Italia e all’estero".