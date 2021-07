L’ex Milan André Silva al Lipsia, è ufficiale. Le sue parole

Adesso è ufficiale l'ex attaccante del Milan André Silva è passato ufficialmente al Lipsia e ha commentato il suo trasferimento

Redazione Il Milanista

Trentaquattro partite, tra Bundesliga e coppa nazionale, 29 goal e 10 assist. Stagione da urlo per l'ex MilanAndré Silva, numeri che hanno catalizzato l'attenzione anche di importanti club europei. Si è parlato del portoghese per il Borussia Dortmund con la partenza di Haaland. Ma non solo perché la punta dell'Eintracht Francoforte era finito anche nel mirino del Real Madrid, secondo quanto riportano i media tedeschi. Ai blancos però vanno aggiunti anche altre importanti società: il Barcellona, il Manchester United e l'Atletico Madrid. Tutte in fila per l'ex rossonero. L'ha spuntata alla fine il Lipsia, che ha acquistato il giocatore per 23 milioni di euro.

André Silva può insegnare una cosa al Milan

Da bluff si è trasformato in un vero e proprio rimpianto per il Milan. anche se l'operazione che ha portato André Silva ha permesso al Diavolo di poter schierare Ante Rebic. In ogni caso il portoghese è un altro calciatore rispetto a quello visto in Serie A e questa esperienza dovrebbe insegnare ai rossoneri ad avere maggiore pazienza, soprattutto se si tratta di giovani. Viste anche le indiscrezioni che vedono Hauge e Leao in partenza, o almeno uno dei due potrebbe essere sacrificato per fare cassa.

Le parole del calciatore

Intanto André Silva ha voluto commentare il suo trasferimento con queste parole:

"Non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida. Il club ha grandi ambizioni e obiettivi e voglio aiutare a raggiungerli. Ho intenzione di giocare ai massimi livelli e per me questa cosa si può tradurre in un solo modo: Champions League. Il Lipsia ha saputo convincermi attraverso la visione del club e, soprattutto, la filosofia di gioco che hanno intenzione di proporre".

La Champions League quindi ha giocato un ruolo fondamentale nella scelta del ragazzo, probabilmente anche la possibilità di continuare a giocare in Bundesliga ha fatto la differenza. Un campionato che ha esaltato le sue qualità.