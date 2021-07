Leao, quale futuro? Il portoghese continua a non convincere

Tanti dubbi riguardo Rafael Leao, il portoghese non riesce ad incidere come dovrebbe e potrebbe anche salutare.

Non solo mercato in entrata per il Milan, che sta vivendo delle ore bollenti dal punto di vista degli arrivi. Sono stati resi ufficiali gli acquisti di Olivier Giroud e di Fode Ballo-Tourè, mentre per Brahim Diaz manca ormai solo il comunicato ufficiale. Dopo di ciò, si tornerà sul mercato per fornire a mister Pioli almeno un terzino destro e un fantasista, come richiesto esplicitamente dal tecnico.

Ma oltre alle entrate, la dirigenza rossonera deve pensare anche alle uscite. Sono tanti i giocatori al passo d'addio, tra esuberi e giocatori che non convincono pienamente. Praticamente certa la partenza di Andrea Conti, su di lui c'è la Sampdoria di D'aversa. In bilico le posizioni di Hauge, Caldara, Pobega e Leao, tutti giocatori richiesti ma che potrebbero comunque continuare il proprio percorso in rossonero.

La posizione di Leao

Soprattutto sul portoghese Pioli e la dirigenza rossonera si stanno interrogando da settimane. Leao ha vissuto due stagioni in rossonero tra pochi alti e tanti bassi, ma non ha mai convinto pienamente il Diavolo. Il giocatore ha più volte ribadito la sua volontà di restare a Milano e anche la società non ha mai parlato esplicitamente di una sua cessione. Si tratta comunque di un patrimonio del club, un giocatore su cui il Milan ha puntato due anni fa e su cui vorrebbe continuare a puntare per il futuro.

Molto dipenderà, però, dalle condizioni soprattutto mentali del portoghese. Leao, infatti, deve concretamente dimostrare di meritarsi di indossare una maglia prestigiosa e pesante come quella del Milan. L'attaccante non è ufficialmente sul mercato, però come riportato da Tuttosport la società sta valutando e saranno decisivi i test pre campionato. Su Leao c'è l'interesse di varie squadre, tra cui la Lazio in Serie A, e potrebbe anche essere inserito come pedina di scambio in alcune trattative impostate dalla dirigenza.