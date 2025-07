Lazio-Milan, Pioli a MilanTv: “Non piangiamoci addosso. Fallo netto”

Dopo Lazio-Milan e la brutta sconfitta dell'Olimpico, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di MilanTv. Ecco le sue parole

MILANO – Cade all’Olimpico il Milan di Stefano Pioli, perde malissimo la squadra rossonera contro la Lazio, che s’impone 3-0. Un risultato e una partita però di cui si parlerà molto anche per l’errore del direttore di gara, sulla seconda rete dei padroni di casa, azione viziata da un fallo di Lucas Leiva su Calhanoglu. Stefano Pioli ne ha parlato ai microfoni di MilanTv, rimarcando l’episodio. Ma non solo. Ecco le sue parole.

Su cosa non ha funzionato

“Abbiamo giocato contro un avversario bravissimo nelle ripartenze e negli spazi. Noi dovevamo essere più bravi nel non mandare la partita nella loro direzione. Abbiamo avuto occasioni ma ci è mancata la concretezza in area. Mi aspettavo di più, dobbiamo dare di più, ma sul secondo goal ci è stato un clamoroso errore dell’arbitro. Il fallo era netto. Ma il nostro campionato non finisce qui, l’episodio però determina la partita e il risultato finale“.

Su come ripartire

“Avere più determinazione, lucidità e attenzione. Adesso bisogna pensare alla prossima gara con il Benevento e a tutti gli sforzi fatti per essere qui. Non dobbiamo piangerci addosso ma capire i propri errori e cercare di fare molto meglio in tante situazioni“.

Sulla condizione non brillante

“Più sale la condizione dei singoli e più migliora il collettivo. Abbiamo subito il goal però dopo due minuti, non possiamo pensare che sia la condizione che non ci rende lucidi. nessun alibi, dovevamo essere più attenti. Se ci deve girare storto è un momento che ci gira storto tutto. Dobbiamo essere più concentrati. Nel primo tempo abbiamo fatto la partita per quelle che sono le nostre caratteristiche ma ci è mancata la presenza e la qualità in area. Noi ci abbiamo provato anche sul 2-0 ma si è fatta molto difficile. Mi dispiace perché il secondo goal non era regolare“.

Sul metro di giudizio degli arbitri in campionato

“Sono rimasto davvero molto sorpreso, perché una volta che viene richiamato al VAR… Io ho rivisto le immagini, nessuno può dire che Leiva prenda la palla e non Calhanoglu. È un errore che ha condizionato la gara, non c’è molto altro da dire. Noi ci prendiamo le nostre colpe, faremo meglio. Archiviamo questa brutta sconfitta, pensiamo alla prossima“.