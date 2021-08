Si lavora al rinnovo di Kjaer, ma non sembrano esserci problemi

La dirigenza del Milan è al lavoro per rinnovare il contratto di Simon Kjaer, ma l'accordo tra le parti non dovrebbe essere lontano.

Mancano sempre meno giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Saranno giornate frenetiche, che vedranno la dirigenza impegnata in maniera totale per completare la rosa di Stefano Pioli. Una volta portati a Milano gli ultimi rinforzi, Maldini e Massara potranno concentrare le loro forze sui rinnovi contrattuali, con le situazioni di Franck Kessie e Simon Kjaer da monitorare. Entrambi, infatti, dovranno firmare un nuovo contratto, vista la scadenza nel giugno 2022. In entrambi i casi c'è la forte volontà delle parti di proseguire insieme, e per questo motivo l'accordo non sembra molto difficile da trovare. Nonostante ciò bisognerà, ovviamente, fissare un incontro con l'entourage dei giocatori e trattare.