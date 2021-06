La voglia di tornare al Milan: il punto di mercato su Bakayoko

Il mediano francese è tornato in auge per il mercato del Milan, si è proposto ai rossoneri ma piace anche all'Inter

Redazione Il Milanista

E' finta l'avventura di Tiémoué Bakayoko con il Napoli e ha fatto ritorno in Inghilterra, al Chelsea. Contratto in scadenza nel 2022 e possibilità d'imporsi con la squadra di Londra davvero poche. Cerca una nuova squadra il mediano, un club pronto a puntare su di lui. Poteva essere la Fiorentina, del suo mentore Gennaro Gattuso. Prospettiva che però è tramontata con l'incredibile addio dell'allenatore alla società viola. Strappo che non si è potuto ricomporre a causa dei dissidi sul mercato tra club, guida tecnica e l'agente dell'ex tecnico rossonero. Jorge Mendes. Sembrava ci fosse il Tottenham, ma anche questa possibilità, per l'allenatore, non è più percorribile.

Bakayoko, idee chiare

Difficile quindi immaginare gli Spurs nel futuro di Bakayoko. Quale sarà quindi il futuro del calciatore francese? Non è un segreto che i colori rossoneri gli siano rimasti nel cuore, dopo la sua prima avventura italiana. E vorrebbe tornare, tanto da essersi proposto proprio al club meneghino nei giorni scorsi. E il suo nome è stato proposto a Paolo Maldini e Frederic Massara. Il Diavolo ci pensa, riflette anche perché con il Chelsea dopo il riscatto di Fikayo Tomori c'è in ballo la questione legata a Olivier Giroud. La squadra londinese, però, non dovrebbe chiedere i 20 milioni di euro pretesi un anno fa per il cartellino del giocatore. Un'operazione che quindi potrebbe chiudersi a cifre basse vista la scadenza contrattuale imminente.

Bakayoko ancora uomo mercato

Il Milan come detto ci pensa, potrebbe essere lui il giocatore che prenderà il posto di Meite nella rosa rossonera. Però vanno fatti i conti con la concorrenza. All'orizzonte però potrebbe esserci un nuovo derby di mercato con l'Inter, non una buona notizia dopo quanto accaduto con Hakan Calhanoglu. Da parte dei nerazzurri, però, non c'è stata alcuna offerta per il calciatore, per ora quindi è solo un interesse di mercato, ma Maldini e Massara dovranno fare attenzione. Il rischio è ovviamente quello di una nuova beffa.