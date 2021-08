Kessie, infortunio ai flessori: che tegola in vista dell’inizio della Serie A

Subito un infortunio per il Milan, che dovrà rincunciare per qualche settimana a Franck Kessie per un infortunio ai flessori.

Redazione Il Milanista

In mattinata è arrivata la notizia dell'infortunio di Franck Kessie patito in allenamento. Il centrocampista ivoriano aveva ripreso da poco ad allenarsi con la squadra, rinunciando anche alle vacanze post Olimpiadi, ma durante le sedute di ieri è arrivato il primo stop della sua stagione. Il Presidente ha patito un problema al flessore che lo terrà lontano dai campi per circa un mese. Una brutta tegola per il Milan, che si troverà ad affrontare le prime giornate di campionato senza il suo uomo più decisivo della scorsa stagione. Assenze pesanti per il Diavolo, dato che dopo Ibrahimovic anche l'altro leader in campo salterà l'esordio con la Sampdoria.

Del problema di Kessie ha parlato ai microfoni di Sky Sport l'esperto di Milan Beppe Di Stefano. Il giornalista ha aggionrato delle condizioni dell'ivoriano, parlando anche di tempi di recupero: "Ieri dopo l’allenamento Kessié ha sentito dolore. Questa mattina ha svolto gli esami strumentali e c’è una lesione al flessore, non sappiamo ancora di che grado e seguiranno aggiornamenti, ma dovrebbe trattarsi di uno stiramento e quindi un mese di stop. È un infortunio pesante per il Milan in questo momento, perché è il perno dei rossoneri. E ora la squadra di Pioli ha solo Bennacer e Tonali a centrocampo, con Pobega in uscita. E adesso il Milan ha urgente bisogno di un centrocampista dal mercato, considerando sempre la Coppa d’Africa a gennaio. Maldini potrebbe anche accelerare per Florenzi in queste ore".

Gioca Tonali

Avrà spazio Tonali in questo inizio di Serie A, e per l'ex Brescia potrebbe essere davvero la grande occasione di dimostrare di meritarsi il Milan. Fin qui nelle prime amichevoli stagionali il centrocampista classe 2000 ha sempre giocato e lo ha sempre fatto con partner diversi. Non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma sta pian piano tornando ad una buona condizione.