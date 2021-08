acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 3 agosto 2021

Ecco la rassegna stampa di lunedì 2 agosto sui rossoneri, tratta dal sito ufficiale acmilan.com

GIROUD-GOL NON PERDE TEMPO (La Gazzetta dello Sport)

È subito Giroud. Bastano cinque minuti: entra, segna e si prende il Milan, Pioli ha un vero 9. Esordio perfetto per il francese, che firma l'1-1 dei rossoneri in casa del Nizza. Ora il tecnico dovrà studiare la formula per farlo coesistere con Ibrahimović. Giroud ha subito capitalizzato quello che gli veniva offerto.

MILAN SUBITO GIROUD (Corriere dello Sport)

L'attaccante francese debutta e trasforma in gol il primo pallone toccato: 1-1 dopo il rigore di Gouiri. In cinque minuti Giroud ha fatto immediatamente la differenza: punizione di Castillejo e incornata prepotente del transalpino, a conferma che fa tutta la differenza del mondo avere un vero centravanti a guidare l'attacco.

IL COVID FERMA BENNACER (La Gazzetta dello Sport)

Una settimana fa dirigeva la manovra e ispirava i compagni, vedi l'assist per Tomori nel 5-0 al Modena, oggi si allena a casa: Ismaël Bennacer ha il Covid. Oltre al comunicato del Milan, a rassicurare i tifosi è stato lo stesso centrocampista algerino che su Instagram ha scritto: "Spero di tornare presto".

KESSIE PRONTO A TORNARE (La Gazzetta dello Sport)

Tornerà. E subito, Franck Kessie, eliminato ai Quarti di finale dell'Olimpiade con la sua Costa d'Avorio (2-5 con la Spagna ai supplementari), è pronto a rimettersi a lavoro a Milanello senza ferie aggiuntive. Lo aspettano gli allenamenti e non solo: c'è un rinnovo da chiudere al più presto.

DA TOKYO ARRIVA KESSIE (Tuttosport)

Notizie in chiaroscuro per il tecnico milanista: l'ivoriano è stato eliminato dalla Spagna, ma si taglia le ferie. Già in settimana si attende Kessie a Milanello per mettersi agli ordini di Stefano Pioli e iniziare a carburare in vista del campionato. Ad attenderlo c'è anche un tavolo per il rinnovo del contratto.

MAIGNAN HA IL PIGLIO DEL LEADER (Tuttosport)

A Nizza, Romagnoli mostra la sua voglia di rivalsa. Per Tonali un gran secondo tempo. Maignan non compie grandi parate e sull'unico vero tiro in porta del Nizza, una punizione molto angolata, è stato salvato dal palo. Però si fa sentire molto, guida la difesa e richiama i compagni dopo un errore. È già leader.

PARI MILAN A NIZZA (Corriere della Sera)

Un errore arbitrale manda avanti i francesi e dopo il pareggio di Giroud le squadre si accontentano del test effettuato: il Milan ora è atteso dalle sfide con Valencia e Real Madrid nelle quali dovrà fare probabilmente a meno di Bennacer, poisitivo al Covid. Il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa.

ILIČIĆ, VIA LIBERA (Corriere dello Sport)

Le parole di Gasperini su Iličić : "Alla fine della scorsa stagione ha manifestato la voglia di fare nuove esperienze. È la prima volta che lo vedo con qualche chilo in più. È indice di ottima salute, non ha saltato un minuto di allenamento. Si sta preparando per trovare una squadra che possa farlo giocare. Rispetto la sua richiesta".

HAUGE LAVORA A MILANELLO (La Gazzetta dello Sport)

Jens Petter Hauge ha chiesto a Pioli di restare in Italia per smaltire i carichi della preparazione, non avendo ancora raggiunto il top della condizione. Dal canto suo, il Milan tiene aperti i canali e osserva i movimenti attorno al suo uomo mercato. La situazione è in evoluzione.

TUTTI I SEGRETI DI SACCHI (Resto del Carlino)

Fusignano celebra il suo profeta. La mostra "Oltre il sogno, l'emozione del calcio di Arrigo Sacchi", organizzata dal Comune, si terrà al museo civico San Rocco dal 3 settembre al 7 novembre con l'intento di celebrare i 75 anni dell'allenatore capace di rivoluzionare da dentro il mondo del pallone.