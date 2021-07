Kaio Jorge potrebbe sfumare, arrivano conferme dal Brasile

Novità in arrivo per Kaio Jorge, potrebbe sfumare il suo arrivo a Milano dopo il sorpasso di una concorrente.

L'obiettivo numero uno del Milan per l'attacco nelle ultime settimane è sempre stato Kaio Jorge. Il brasiliano classe 2002 del Santos ha il contratto in scadenza il prossimo dicembre e piace ai rossoneri come colpo in prospettiva. La trattativa va avanti da tempo, ma non è mai stato affondato il colpo. Questo sia per le cifre, ritenute esagerate dal Milan per un giocatore in scadenza, sia per il fatto che Kaio Jorge è extracomunitario, e il club di via Aldo Rossi vorrebbe aspettare prima di occupare l'ultimo slot.