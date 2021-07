Kaio Jorge è sempre nel mirino: il Milan ha fatto la sua offerta

Continua il pressing rossonero su Kaio Jorge del Santos, con la dirigenza che ha presentato la prima offerta per il brasiliano.

Dopo aver confermato Zlatan Ibrahimovic al centro dell'attacco e del progetto tecnico della prossima stagione, la dirigenza rossonera sta lavorando incessantemente per sistemare il reparto offensivo. Non può bastare il solo svedese, data soprattutto l'età e i numerosi problemi fisici che ha avuto negli ultimi mesi. Per questo motivo Maldini e Massara sono stati lesti nel fiutare il colpo Olivier Giroud , portando a Milano a cifre contenute un ottimo attaccante. Un profilo con tanta esperienza internazionale, adatto per giocare con Ibra e al posto di Ibra. Un acquisto di livello, che fa fare sicuramente uno step in più al Milan.

Ma il mercato nel reparto offensivo potrebbe non chiudersi con l'arrivo del francese, che oggi ha raggiunto la squadra a Milanello per i primi allenamenti. La dirigenza, infatti, continua a seguire con interesse la situazione legata a Kaio Jorge, classe 2002 del Santos. Il talento brasiliano ha il contratto in scadenza a dicembre e difficilmente lo rinnoverà. Per questo motivo molte squadre europee si sono messe sulle sue tracce, e pertanto o in questa estate con un piccolo conguaglio, o a dicembre a zero, Kaio Jorge è pronto a volare in Europa. Il Milan lo segue da tempo, ma non è pienamente convinta dell'operazione anche e soprattutto per i costi. Secondo quanto riportato da Sky Sport c'è stata, però, la prima offerta del club di via Aldo Rossi al Santos: 5 milioni di euro per portare subito l'attaccante a Milano. Il Santos vorrebbe guadagnare qualcosa in più, e vuole approfittarne della concorrenza. Su Kaio Jorge ci sono anche Juventus e Benfica, con la prima che spinge per bloccare il giocatore a parametro zero.