Milan, finalmente Giroud: primo giorno di lavoro in rossonero

L'attaccante questa mattina è arrivato a Milanello per mettersi a disposizione di Stefano Pioli, inizia oggi la sua avventura con il Milan

Redazione Il Milanista

A lungo inseguito, ma in Italia per ora è stata soltanto una toccata e fuga. Giusto il tempo di mettere la firma che lo legherà per le prossime due stagioni al Milan. Poi le foto sia quelle ufficiali e che qualche selfie con i tifosi. Poi ha continuato le sue vacanze Olivier Giroud, oggi però l'attaccante è sbarcato nuovamente a Milano. In mattinata ha raggiunto il centro sportivo rossonero per il suo primo allenamento agli ordini di mister Pioli, test subito importanti perché faranno capire se il giocatore è pronto per la prossima amichevole contro il Nizza (sabato 31 luglio alle ore 21:00), o se invece servirà un o' di tempo per essere a regime. Il tecnico del Milan può sorridere on c'è soltanto il nuovo numero 9 a Milanello, con lui sono rientrati anche Maignan, Rebic e Kjaer. Il Diavolo quindi può abbracciare i suoi campioni.

La trattativa con il Chelsea

Giroud arriva dal Chelsea, a cui Maldini e Massara hanno già versato 1 milione di euro come indennizzo, ai quali potrebbe aggiungersene un altro, di bonus, in base ai risultati della squadra e a quelli personali del calciatore. Il francese si è legato al Milan per i prossimi due anni a 4 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Sul suo contratto però c'è anche una clausola per un altro anno in rossonero. Per il momento però l'attaccante francese e il club meneghino hanno un accordo fino al 2023.

L'attesa della prima in rossonero

La prima partita in rossonero potrebbe essere l'amichevole contro il Nizza del prossimo 31 luglio. Partita che si giocherà nella sua Francia e per i tifosi è già partito il countdown, l'attesa è tanta e l'impressione è che il Diavolo abbia piazzato il colpo in attacco. Il calciatore giusto, quello in grado di non far rimpiangere Zlatan Ibrahimovic, oppure giocare in tandem con lo svedese.