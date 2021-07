La Juventus pensa a Romagnoli: può essere lui il colpo per la difesa

Nonostante sia stato confermato come capitano, la permanenza di Alessio Romagnoli al Milan non è affatto scontata.

Non solo mercato in entrata per il Milan, che per sistemare definitivamente la rosa di Stefano Pioli deve per forza di cose effettuare qualche cessione. In uscita ci sono vari giocatori, ma al momento sono poche le situazioni che sono state definita. Hanno già salutato Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Diego Laxalt, ma a breve dovrebbero farlo anche Mattia Caldara e Andrea Conti. Sul difensore centrale ex Atalanta c'è l'interesse della Sampdoria oltre a quello del Venezia, e sempre i blucerchiati spingono per portare a Genova anche il terzino. Una volta sistemate le loro cessioni il Milan proverà a concludere almeno una plusvalenza.

In tal senso sono in uscita Leao, Hauge e Pobega, tutti e tre abbastanza ricercati sul mercato e profili con cui il Diavolo potrebbe raccogliere una cifra importante da reinvestire. Servirà infatti fare almeno un colpo di livello per la trequarti, e per evitare il solito prestito con diritto di riscatto sarà necessario far respirare il bilancio con le cessioni. Non sono però gli unici che potrebbero partire, dato che non è certa neppure la posizione di Alessio Romagnoli. Il difensore è stato confermato come Capitano da Stefano Pioli, ma non essendo un titolare data la presenza di Kjaer e Tomori, potrebbe decidere di cambiare aria.

Nel mirino della Juventus

Sul capitano rossonero ci sarebbe l'interesse della Juventus. I bianconeri seguono Romagnoli da molto tempo, sarebbe l'alternativa perfetta a Chiellini essendo mancino e andrebbe a rinforzare il roster della difesa bianconera. Infatti, con le probabili cessioni di Demiral e Rugani, la Juve ha bisogno di un colpo in difesa e Romagnoli potrebbe essere la scelta giusta. L'ex Roma andrebbe a fare il quarto difensore, ma troverebbe sicuramente spazio. A confermare i sondaggi è stato Claudio Raimondi tramite Sportmediaset, queste le sue dichiarazioni: "Le probabili partenze di Demiral e Rugani spingono la Juventus a cercare un colpo in difesa. In questo senso qualcosa si sta muovendo su Romagnoli che potrebbe lasciare il Milan e trasferirsi in bianconero".