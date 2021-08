La caccia al trequartista prosegue: ritorna in auge Dani Ceballos

Prosegue senza sosta la ricerca del nuovo trequartista per il Milan, che tra i tanti profili osservati ha rimesso nel mirino Ceballos.

Il mercato del Milan non si fermerà finchè Maldini e Massara non avranno raggiunto gli obiettivi prefissati. La prossima stagione il Milan avrà tre competizioni da onorare e, soprattutto in vista del ritorno in Champions League, lo si vorrà fare nel migliore dei modi. Per questo motivo i due uomini mercato del Diavolo stanno spingendo sull'acceleratore per concludere alcune trattative importanti e portare a Milano i giocatori graditi a tecnico e società. Continua senza sosta il dialogo con il Manchester United per riportare in rossonero Diogo Dalot. Gli inglesei, però, non intendono accettare il prestito con diritto di riscatto, e per questo motivo la trattativa non riesce a sbloccarsi. L'altra priorità in via Aldo Rossi è rappresentata dal fantasista, dato il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu.