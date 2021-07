È Luka Jovic l’alternativa a Giroud: il Milan studia il colpo

Giroud continua ad essere l'obiettivo principale per l'attacco del Milan, ma la trattativa non si è ancora sbloccata.

Redazione Il Milanista

La dirigenza del Milan è inevitabilmente alla ricerca di un numero nove di scorta per la prossima stagione. Le condizioni non ottimali di Zlatan Ibrahimovic costringono il Milan a dover intervenire nel reparto offensivo per non rischiare di rimanere scoperti. La stagione si preannuncia molto impegnativa, e per questo motivo non si vuole mettere Stefano Pioli in una situazione di difficoltà.

Non resterà a Milano Mario Mandzukic dopo i sei mesi ampiamente negativi, sia per i problemi fisici che ha avuto sia per un ritardo di condizione abbastanza evidente. Non si sono mai rivelati pienamente efficienti gli esperimenti Ante Rebic e Rafael Leao come prima punta, nessuno dei due è stato in grado di sostituire il fuoriclasse svedese. Certo, sarà abbastanza difficile trovare sul mercato un elemento che possa garantire il carisma, la classe e il numero di gol che garantisce il miglior Zlatan Ibrahimovic.

L'alternativa a Giroud

Il profilo scelto dalla dirigenza rossonera è abbastanza noto, e corrisponde ad Oliver Giroud. Il centravanti francese del Chelsea è in cima alla lista dei preferiti, piace molto a Stefano Pioli ed è visto come il sostituto ideale di Ibrahimovic. Per esperienza internazione, carattere e numero di gol è sicuramente il profilo perfetto. Inoltre, non avrebbe la pretesa di essere un titolare fisso e accetterebbe di alternarsi al centro dell'attacco. La trattativa con Giroud è, però, al momento in standby, viste le sue difficoltà nel liberarsi dal Chelsea a parametro zero.

Per questo motivo la dirigenza rossonera ha già scelto l'alternativa a Giroud, affinché non si trovi impreparata qualora dovesse saltare la trattativa. L'obiettivo sarebbe Luka Jovic, centravanti serbo classe 1997 che piace al Milan da tempo. Il calciatore è in uscita dal Real Madrid, e la dirigenza rossonera potrebbe provare a convincere i Blancos per un prestito con diritto di riscatto. Una trattativa che è resa difficile dall'ingaggio del calciatore, totalmente fuori portata per i rossoneri. La trattativa potrebbe comunque entrare nel vivo, dovesse saltare Giroud il Milan è pronto a tuffarsi su Jovic.