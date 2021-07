James Rodriguez al Milan, c’è uno spiraglio: gli manca solo la Serie A

Resta sulla lista del Milan James Rodriguez, con il colombiano che non rifiuterebbe la possibilità di giocare in Italia.

Il mercato in casa Milan non si ferma mai, e in queste ultime settimane della sessione estiva si porteranno sicuramente a termine delle trattative importanti. La più importante, probabilmente, è quella che riguarda il trequartista, data la necessità di regalare a Pioli un fantasista di livello e con esperienza alle spalle. A tal proposito sono tanti i profili seguiti in queste settimane per arrivare poi alla soluzione finale. Non c'è la fretta che c'era fino a pochi giorni fa, dato che il ritorno a Milano di Brahim Diaz ha dato al tecnico un'alternativa valida su cui lavorare. Questo comunque non cambia nulla, si porterà a Milano un altro giocatore da affiancare al talento spagnolo.

Sono tanti i profili seguiti in queste settimane, con Nikola Vlasic del CSKA Mosca che al momento sembra il favorito . Trattativa però molto difficile con il club russo, che non ha nessuna intenzione di privarsi del fantasista croato con la formula del prestito. Resistono le candidature di Josip Ilicic , considerata la prima alternativa, e di Isco e Ziyech , anche se troppo onerosi. Maldini e Massara hanno sondato anche il terreno per James Rodriguez, che all'Everton ha perso il suo mentore Carlo Ancelotti e potrebbe optare per una nuova avventura.

Lo stesso fantasista colombiano ha parlato del suo futuro sul suo canale Twitch, non escludendo un suo arrivo in Italia. James ha già giocato nei maggiori campionati europei, e gli mancherebbe solo la Serie A per chiudere il cerchio. Ipotesi questa che lo alletta abbastanza, come dichiarato esplicitamente: "In che campionato mi piacerebbe giocare? Innanzitutto dove mi vogliono. Ho già giocato in tutti i campionati, mi manca l'Italia. La Serie A sarebbe una buona opzione, però non so cosa succederà in futuro. Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, qui in Inghilterra... Mi manca soltanto l'Italia. Sarebbe un record, non so quanti giocatori lo hanno fatto, credo pochi".