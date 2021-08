James Rodriguez al Milan solo con l’addio di Leao: regia di Jorge Mendes

Non si ferma la ricerca del trequartista in casa Milan, e in lista c'è sempre il colombiano James Rodriguez.

Il mercato del Milan sta vivendo in questi giorni una fase di studio prima di diventare di nuovo rovente. Maldini e Massara stanno studiando tutte le possibili soluzioni per poter completare al più presto la rosa di Stefano Pioli, e nei prossimi giorni torneranno a muoversi con offerte concrete. Bisognerà portare agli ordini del tecnico un nuovo terzino destro, e in tal senso Diogo Dalot è il preferito, con Alvaro Odriozola prima alternativa. La trattativa con il Manchester United si sta rivelando più difficile del previsto, e per questo motivo i dirigenti rossoneri hanno bloccato il terzino spagnolo delle Merengues.

Obiettivo James?

Ma il vero grande colpo sarà fatto sulla trequarti, dove servirà un giocatore importante per sostituire Hakan Calhanoglu. Sulla lista degli obiettivi ci sono tanti nomi, tutti diversi tra loro per cifra, età, esperienza. Il preferito continua ad essere Nikola Vlasic del CSKA Mosca, nonostante su di lui sia forte lo Zenit San PIetroburgo che ha già un accordo di massima con il club proprietario del cartellino. La prima alternativa resta Josip Ilicic, per cui il Milan deve solo decidere se e quando affondare, dato che per la fumata bianca servirebbe davvero poco. Tra i vari profili seguiti regge ancora il nome di James Rodriguez. Il colmbiano non è incedibile per l'Everton, soprattutto ora che ha perso il suo mentore Carlo Ancelotti. Lo stesso James si è detto favorevole ad un suo trasferimento in Italia, dato che la Serie A è l'unico campionato importante in cui non ha giocato.

La trattativa potrebbe prendere piede qualora si riuscisse a intavolare uno scambio tra James Rodriguez e Rafael Leao, con la regia del procuratore Jorge Mendes. L'attaccante portoghese non è tra gli uomini sul mercato del Milan, ma in caso si presentasse l'occasione il club di via Aldo Rossi potrebbe anche avallare la sua cessione. Occasione che potrebbe presentarsi proprio con James, anche se al momento non c'è una trattativa concreta tra le parti. Questo quanto riportato dal giornalista Sandro Sabatini a calciomercato.it.