Isco è in uscita dal Real: valutazione fatta, il Milan continua ad osservare

C'è anche Isco nella lista dei seguiti dal Milan per la trequarti, dato che il fantasista spagnolo è uno degli esuberi del Real Madrid.

Redazione Il Milanista

La dirigenza del Milan continua a lavorare incessantemente sul mercato per completare al più presto la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Maldini e Massara in questa settimana hanno portato a termine trattative molto importanti che hanno dato sicuramente qualcosa in più al gruppo rossonero, ma ora sono necessari gli ultimi tasselli. Bisognerà anche portare avanti il discorso cessioni, con gli esuberi che devono necessariamente essere piazzati e con almeno una cessione che possa portare una plusvalenza.

Per il mercato in entrata sono soprattutto due i ruoli su cui si sta lavorando, con altri due poi sullo sfondo. Il primo ruolo da completare è quello della fascia destra di difesa, dove Diogo Dalot continua ad essere il preferito come vice Calabria, anche se la trattativa con il Manchester United è tutt'altro che semplice. L'alternativa resta sempre Alvaro Odriozola, con cui c'è già un accordo di massima. L'altro tassello che dovrà essere necessariamente portato a Milano è un fantasista che colmi il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu, e in tal senso sono numerosi i profili seguiti dalla dirigenza.

Osservato Isco

I preferiti per ricoprire quel ruolo sono due, Nikola Vlasic e Josip Ilicic. Entrambi hanno comunque situazioni di mercato e valutazioni totalmente differenti. Il Milan, però, non ha ristretto a loro due le ricerche, e continua a seguire numerosi profili. Piace da settimane Isco del Real Madrid, di cui si è anche parlato a margine della trattativa che ha riportato a Milano Brahim Diaz. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As il fantasista è a tutti gli effetti un esubero dei Blancos e pertanto dovrebbe lasciare Madrid in questa sessione. Isco ha il contratto in scadenza nel giugno 2022, e questo abbassa sensibilmente la richiesta madrilena, che ha fissato la sua valutazione a 18 milioni di euro. Una cifra comunque elevata per gli standard del Milan, soprattutto se si considera anche lo stipendio, ma visti i buoni rapporti con il Real non è escluso che possa essere impostata un'operazione differente.