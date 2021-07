Isco, prezzo fissato e tanta concorrenza: il Milan continua ad osservare

La dirigenza del Milan continua a lavorare per portare a Milanello un trequartista di qualità. Stefano Pioli ha chiesto chiaramente un fantasista alla società, sia per colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu sia perchè è necessario un...

Redazione Il Milanista

La dirigenza del Milan continua a lavorare per portare a Milanello un trequartista di qualità. Stefano Pioli ha chiesto chiaramente un fantasista alla società, sia per colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu sia perchè è necessario un giocatore di esperienza nella zona nevralgica del campo. Viste le difficoltà per arrivare in tempi brevi ad un trequartista di alto livello, Maldini e Massara hanno chiuso per Brahim Diaz, che è ritornato a Milano già la scorsa settimana. Il fantasista spagnolo, che in questa stagione vestirà la prestigiosa maglia numero 10, è stato grande protagonista nel suo secondo esordio con il Milan. Brahim, infatti, nell'amichevole disputata sabato contro il Modena ha messo a segno un gol e ha fornito una prestazione importante.

Il classe 1999 sarà sicuramente un'arma importantissima per mister Pioli nel corso della stagione, sia da titolare che a partita in corso, come dimostrato nel finale di campionato. Non può bastare, però, il solo Brahim sulla trequarti, dato anche il triplo impegno prestigioso che il Diavolo dovrà portare avanti. Per questo motivo si continua a cercare un altro trequartista, con un background diverso rispetto al nuovo 10 rossonero. Il mirino del Milan, anche in questo caso, è puntato in casa Real Madrid. Infatti, a margine dei discorsi per rinnovare il prestito di Brahim Diaz, le due società hanno parlato anche di Isco.

La situazione di Isco

Il fantasista spagnolo è a tutti gli effetti un esubero dei Blancos. Dopo le ultime stagioni molto difficili agli ordini di Zinedine Zidane, la situazione non dovrebbe cambiare con il ritorno di Carlo Ancelotti. Per questo motivo il Real ha messo sul mercato il trequartista e ne ha fissato il prezzo: 18 milioni di euro. Il Milan osserva interessato, anche se lo stipendio dell'ex Malaga non è al momento alla portata dei rossoneri. Sul giocatore ci sono anche Juventus, Liverpool ed Everton, come riportato dal quotidiano Fichajes.net.