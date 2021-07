Ilicic sempre nel mirino, ma l’Atalanta non ha intenzione di farsi da parte

Continua l'inseguimento a Josip llicic da parte del Milan, ma gli orobici non mollano e hanno fissato il prezzo.

Redazione Il Milanista

Continuano le ricerche sul mercato da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti rossoneri stanno lavorando continuamente per sistemare e perfezionare la rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Il triplo impegno che attende i rossoneri e, soprattutto, il ritorno in Champions League, impongono un mercato diverso rispetto agli anni passati. È necessario portare a Milanello giocatori importanti, di qualità e con una buona esperienza alle spalle. Soprattutto nella ricerca del trequartista la dirigenza di via Aldo Rossi sta cercando un profilo che possa rispecchiare queste caratteristiche.

Vanno tutti nella stessa direzione, infatti, gli obiettivi che sono nel mirino per rinforzare la trequarti rossonera. L'obiettivo numero uno resta sempre Nikola Vlasic, anche se la trattativa con il CSKA Mosca si preannuncia complicata. Sempre nel mirino Isco e Hakim Ziyech, probabilmente i due giocatori più internazionali e con più esperienza tra i profili seguiti. Entrambi, però, sono difficili da raggiungere, visti gli elevati costi dell'operazione. Restano così sempre alte le quotazioni di Josip Ilicic, obiettivo del Milan da mesi e già sondato più volte nelle scorse sessioni di mercato. Il fantasista sloveno è in uscita dall'Atalanta visti i problemi avuti con Gasperini nel corso della passata stagione, e potrebbe essere la volta buona per il suo passaggio al Milan.

L'evoluzione della trattativa

Milan e Atalanta hanno avviato i discorsi da tempo, ma la fumata bianca non appare così vicina. Gli orobici infatti, come riportato da Tuttosport, restano fermi sulla richiesta originale fatta alla dirigenza rossonera: 8 milioni di euro. Una cifra importante per un calciatore già avanti con l'età, e per questo motivo il Milan sta facendo le opportune valutazioni. I rossoneri vorrebbero portare Ilicic a Milano per una cifra molto più bassa, non sono convinti di fare questo tipo di investimento e per questo motivo la trattativa stenta a decollare.