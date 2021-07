Milan, Vlasic in rottura col CSKA: “Il mio futuro? Non so”

Il calciatore non ha preso parte all'ultima partita del pre-season, rimanendo tutto il tempo in panchina, palesemente scontento e infastidito

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan resta operativo: preso Brahim Diaz, continua la caccia ad un vice Hakan Calhanoglu. Il ritorno dello spagnolo dal Real Madrid, nuovo numero 10 rossonero, non basta per colmare il bisogno di trequartisti e per questo rimane molto caldo il nome di Nikola Vlasic.

Il fantasista è un croato del CSKA Mosca che piace molto alla dirigenza rossonera. Il calciatore sembra pronto per una nuova avventura, ma i proprietari del suo cartellino non vorrebbero cederlo; la reticenza dei russi è tanta, che per strapparglielo bisognerebbe investire una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro.

La trattativa: asse caldo Milano-Mosca

Maldini e Massara si sono già fatti ripetutamente avanti, trovando sempre il muro dai moscoviti. I diavoli avrebbero proposto un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 più bonus: ma il CSKA vorrebbe 30 milioni ma soprattutto l'obbligo di riscatto.

Intanto, il classe 1997 starebbe spingendo con forza per il trasferimento in Italia e l'idea è quella di insistere con il proprio club, che al momento però non sembra sentir ragioni.

Futuro al Milan?

La squadra di Mosca non ha fretta e non avrebbe problemi a tenere il suo fantasista con sé. Infatti, il club ha incluso Vlasic nella squadra, che ha sostenuto l'ultima amichevole del pre-season, anche se il calciatore, che in precedenza si era allenato, non si è unito ai compagni per il riscaldamento ed è rimasto insolitamente tra i sostituti, seduto in panchina per tutto il tempo.

Il 24enne ha ancora una volta fatto intendere le proprie intenzioni di partire, cercando di spingere i russi ad abbassare le proprie pretese per raggiungere l'accordo con il Milan.

Al termine del match, raggiunto dai colleghi russi, che hanno cercato di strappargli qualche informazione in più sul suo futuro, il giocatore ha risposto con un laconico ed accigliato: "Non so. Se vado al Milan? No, no". Vlasic ha sedato le domande sul nascere, mostrandosi infastidito e scontento, i prossimi giorni saranno decisivi per vederci chiaro sul suo futuro, in un senso o nell'altro.