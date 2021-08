Ilicic: le nuove richieste dell’Atalanta e le intenzioni del Milan

Prende sempre più quota la trattativa che dovrebbe portare Josip Ilicic al Milan. L'Atalanta infatti ha abbassato le sue richieste

Il Milan ha messo gli occhi su Josip Ilicic dell'Atalanta, questa non è una novità. Così come non è un segreto la posizione della società bergamasca e del suo allenatore Gian Piero Gasperini. Lo sloveno non è considerato più indispensabile, sia per questioni di età, sia perché Pessina e Malinovskyi hanno dato una grande contributo in questa stagione. La cessione quindi per Ilicic è all'orizzonte? Sì, ma a determinate condizione. Il presidente Percassi lascerà andare il calciatore solo davanti alla giusta offerta. I contatti tra i due club sono fermi, la differenza tra domanda e offerta ha rallentato l'operazione, nonostante le intenzioni dello sloveno.