Il Milan pianifica il rinnovo di Kjaer. Parla l’agente del danese

Un campionato e un Europeo da assoluto protagonista e ora il Milan prepara il rinnovo con il Milan. Il punto sul futuro di Simon Kjaer

Redazione Il Milanista

Un Europeo da protagonista per Simon Kjaer, che questa sera con la sua Danimarca si giocherà l'accesso alla finale di Wembley contro i padroni di casa dell'Inghilterra. Eppure Euro2020 non era iniziato nel migliore dei modi per gli scandinavi, visto quello che è successo a Christian Eriksen durante la gara di debutto contro la Finlandia. Superato lo shock iniziale e la tanta paura la nazionale biancorossa però ha ingranato, riuscendo ad arrivare tra le prima quattro d'Europa. Se questa sera Dolberg e Damsgaard (uno dei grandi obiettivi del Milan sul mercato) avranno il compito d'impensierire la difesa della nazionale dei Tre Leoni, dietro Simon Kjaer dovrà fare buona guardia, guidando i suoi compagni da capitano.

All'Europeo come in campionato

L'Europeo del centrale però non è una novità, né tanto meno il calciatore può essere considerato una sorpresa. Se così fosse questo potrebbe essere definito senza troppi giri di parole come un insulto alla sua stagione. Protagonista con il Milan di Stefano Pioli, uno degli alfieri della squadra rossonera che ha centrato la qualificazione in Champions League. Titolare pressoché inamovibile e dopo quanto accaduto con Eriksen i tifosi lo vorrebbero vedere la fascia da capitano del Diavolo al braccio. Partito al fianco di Romagnoli, nel corso della stagione l'allenatore rossonero ha cambiato le sue gerarchie nel reparto arretrato, con l'arrivo di Tomori. Ma l'inglese ha messo in difficoltà proprio il numero 13 del Milan, non il danese, che è rimasto imprescindibile.

Il rinnovo con il Milan, parla l'agente

Capitano, un'idea per ora. Di concreto invece c'è la volontà di Maldini e Massara che stanno lavorando al rinnovo del calciatore con il club meneghino. Trentadue anni e un contratto in scadenza nel 2022, perderlo a parametro zero sarebbe un errore incredibile per i rossoneri e proprio sul futuro di Kjaer si è espresso il suo agente, alla Gazzetta dello Sport. Queste le parole del procuratore per il suo assistito.

"Il rinnovo con il Milan? Ne parleremo dopo l'Europeo".