Il mercato del Milan non è ancora completo, la situazione al 15 agosto

Manca poco alla fine del mercato ma è stato fin qui una sessione di buon livello per il Milan, colpi mirati e di livello.

Manca sempre meno alla fine del mercato , e di conseguenza all'inizio del campionato, ma Paolo Maldini e Frederic Massara sono ancora al lavoro per completare la rosa di Stefano Pioli. Sono varie le trattative che il Milan sta portando avanti, con l'obiettivo di concluderne almeno due prima del debutto in campionato contro la Sampdoria . In attesa di definire le cessioni di Andrea Conti e Samu Castillejo , entrambi con le valige in mano, si stanno ultimando alcune situazioni. Continua la ricerca al trequartista, con Ziyech in cima alla lista e Vlasic, Ilicic e Isco osservati speciali . Il terzino e il centrocampista saranno invece più immediati, con Florenzi e Adli che sono vicinissimi.

Si tratta ad oltranza con la Roma, l'accordo non è ancora stato trovato. Il problema è la formula del trasferimento, dato che i rossoneri vogliono il diritto di riscatto mentre la Roma spinge per l'obbligo. L'accordo si troverà, ma è necessario ancora qualche altro incontro. Molto vicino invece Yacine Adli, la trattativa è in fase avanzata e difficilmente potrà saltare.

Del mercato del Milan ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera il giornalista Mario Sconcerti, che ha dato una valutazione al lavoro fatto fin qui dalla dirigenza rossonera. Queste le sue parole: "Voto 8. E’ stata la prima squadra a non far gestire ai giocatori chiusure di contratti importanti. Non ha perso Donnarumma, lo ha difeso fino a un confine, poi si è alzato dal tavolo e ha comprato al volo il sostituto. Mai far diventare un sentimento un giocatore, chiunque sia. L’amore è per la bandiera, non per chi la sventola. Il Milan è sulla stessa linea di Juve e Inter, ma deve andargli tutto bene. Non ha riserve per Kessiè e Bennacer, ha due centravanti importanti e macchinosi, può dipendere troppo da Diaz, avrebbe bisogno di 12 gol di Leao, gli mancano i gol imprevisti. Ma ha un gioco compiuto, è stata costruita una squadra".