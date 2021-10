Milan, Pioli si sbilancia sulla presenza di Ibra con il Verona

L'allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic, l'attaccante svedese è sempre in dubbio

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro l'Hellas Verona di Igor Tudor. L'allenatore del Milan ha fatto il punto sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, inevitabili le domande sull'attaccante svedese, in vista della ripresa della Serie A e della Champions League, tre giorni dopo i gialloblù, infatti, giocheranno in Portogallo contro il Porto di Sergio Conceiçao. Ma come sta il numero 11 rossonero? E Ci sarà sabato al Meazza? La risposta arriva direttamente da Stefano Pioli.