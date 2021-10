Ibrahimovic agita i rossoneri. Il messaggio al Milan sul rinnovo

Zlatan Ibrahimovic parla del suo futuro, ecco che cosa ha detto l'attaccante del Milan sul suo rinnovo contrattuale

Come un anno fa, Zlatan Ibrahimovic ha il contratto in scadenza con il Milan e come un anno fa si pensava che tutto fosse in mano allo svedese. Ma non sembra essere così, almeno stando alle parole del diretto interessato, che ha parlato del suo futuro, della squadra rossonero e di come si sente in questo momento, con lo sguardo proprio sul possibile nuovo accordo con il club meneghino. L'attaccante svedese, infatti, è stato intervistato dal portale Telefoot, ecco che cosa ha detto.

Le parole di Ibrahimovic

"Non so se il Milan sarà la mia ultima squadra, voglio giocare finché posso. Se dovessero decidere di mandarmi via quando sento che sono ancora in grado di andare avanti, potrei anche non fermarmi e giocare in un'altra squadra". Il ritorno può aspettare per Zlatan e nella sua testa ci sono anche altre possibilità oltre al Milan, sempre che il Diavolo decida di lasciarlo andare, nonostante il giocatore possa dare nuove rassicurazioni sulla sua tenuta fisica: "Non voglio smettere e poi magari pentirmi perché magari avrei potuto continuare a giocare".

Obiettivo scudetto

"Scudetto? Bisogna crederci, ma dobbiamo lavorarci e fare sacrifici. Queste sono le parole chiave. Puoi essere chi vuoi, ma senza questi concetti non raggiungi nessun obiettivo. Io ho grandi responsabilità e leadership. Sono il più grande e questa cosa mi piace e mi dà tanto, non era mai successo prima in carriera è la prima volta che ho questo ruolo". Poi è tempo di bilancia per Ibra: "Sono ad alti livelli da tanto tempo e questo mi rende fiero. Il mio segreto è la testa, voglio dimostrare che 40 è solo un numero e che posso ancora giocare, fare ciò che amo. Voglio migliorare ogni giorno. L'Ibra di prima non esiste più non posso giocare come facevo prima, ma adesso ho più testa, più intelligente. Il Mio rendimento? Non mi sorprende, sono il migliore. Di Zlatan ce n'è solo uno".