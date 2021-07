Hauge sempre più vicino all’addio: rilancio in vista dell’Eintracht

In uscita dal Milan c'è sicuramente Hauge, per lui è in arrivo una nuova offerta dalla Bundesliga che potrebbe convincere il Milan.

Redazione Il Milanista

Il Milan è la grande protagonista della sessione estiva di calciomercato. Il club di via Aldo Rossi ha piazzato in queste prime settimane un colpo dopo l'altro, con la speranza di completare al più presto la rosa a disposizione di Stefano Pioli. In attesa di definire gli ultimi acquisti tra le tante trattative in corso, la dirigenza deve però concentrarsi anche sulle cessioni. Sono già andati via Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ma entrambi non hanno portato nulla alle casse rossonere essendo partiti a scadenza di contratto. Ora è il momento di piazzare i vari esuberi che non rientrano nei piani di Stefano Pioli.

Il primo della lista pronto a salutare è Andrea Conti, per lui non c'è spazio al Milan e per questo motivo dirà addio, probabilmente in maniera definitiva. Su di lui c'è la Sampdoria di D'Aversa, ma per chiudere il Diavolo dovrà prima acquistare un altro terzino destro. Diverse le posizioni di Caldara e Castillejo, su cui si stanno facendo le opportune valutazioni ma dovrebbero anch'essi dire addio.

Hauge in uscita

Chi potrebbe lasciare i colori rossoneri nonostante non sia un vero e proprio esubero è Jens Petter Hauge. L'esterno norvegese, arrivato solo un'estate fa dal Bodo Glimt, potrebbe già lasciare Milano. Dopo un ottimo inizio di campionato, Hauge ha trovato sempre meno spazio, e potrebbe decidere di partire proprio per giocare con più continuità. Su di lui c'è da settimane l'interesse di alcune squadre della Bundesliga, con alcune offerte che sono già state recapitate alla dirigenza rossonera. Su tutte, è forte il pressing dell'Eintracht Francoforte, che potrebbe a breve presentare una seconda offerta. La prima proposta dei rossoneri di Germania era stata di 7/8 milioni di euro, ed è stata prontamente rispedita al mittente. Ora, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbero avvicinarsi alla richiesta di 12/13 milioni fatta dalla dirigenza del Milan.