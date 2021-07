Hauge sempre più vicino all’addio: fuori dai convocati per il Nizza

Sempre più lontano da Milano il futuro di Hauge, con il norvegese che è stato escluso dai convocati per la sfida con il Nizza.

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan è stato fin qui molto attivo sul fronte delle entrate, con numerosi acquisti e quasi tutti di spessore. Le uscite hanno visti sicuramente due addii importanti come quelli di Calhanoglu e Donnarumma, ma non ci sono state ancora cessioni remunerative per la società. Il primo addio che potrebbe dare aria alle casse del Milan potrebbe essere quello di Jens Petter Hauge. L'esterno norvegese dopo i dubbi in queste prime settimane di ritiro, ora è esplicitamente sul mercato e rientra tra gli esuberi da piazzare.

La situazione di Hauge

Infatti, in vista della terza amichevole stagionale che vedrà il Milan scendere in campo contro il Nizza, l'ex Bodo Glimt non è stato inserito da Stefano Pioli nella lista dei convocati per scelta tecnica. Una decisione che allontana in maniera definitiva Hauge dal mondo rossonero, dopo una sola stagione iniziata con il botto ma terminata nell'ombra. Su di lui si fanno sempre più insistenti le voci che provengono dalla Germania, con alcuni club tedeschi interessati. Su tutti ci sarebbe l'interesse dell'Eintracht Francoforte, che già alcune settimane fa ha presentato un'offerta da circa 7 milioni al Milan. Una proposta prontamente rifiutata dalla dirigenza del Diavolo, che per Hauge chiede almeno 12/13 milioni. I rossoneri di Germania potrebbero a breve presentare una nuova offerta, più vicina alle richieste del Milan. Sempre dalla Bundesliga resta vivo l'interesse del Wolfsburg, che potrebbe rifarsi sotto nelle prossime ore vista la posizione di esubero che vive ormai il norvegese al Milan.

In vista dell'amichevole di questa sera ci sono ancora tante defezioni per Stefano Pioli, che oltre ai Nazionali Kessie e Kalulu ancora non rientrati, e Kjaer che è solo da pochi giorni in gruppo, dovrà rinunciare anche a Bennacer, positivo al Covid. Prima chiamata invece per Maignan e Giroud, che potrebbero fare il loro esordio in rossonero. Questo l'elenco dei convocati:

Portieri: Maignan, Tatarusanu.

Difensori: Tomori, Calabria, Romagnoli, Theo, Ballo-Toure, Caldara, Conti, Gabbia

Centrocampisti: Di Gesù, Krunic, Tonali, Pobega, Saelemaekers, Robotti

Attaccanti: Rebic, Leao, Diaz, Giroud, Castillejo, Maldini