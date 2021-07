Milan | Il trequartista è pronto a ridursi l’ingaggio per i rossoneri

Il calciatore ha voglia di rilanciarsi in una nuova realtà, a patto che questa lotti per la Champions e gli dia la possibilità di riscattarsi

Redazione Il Milanista

L'ottimo mercato del Milan procede a gonfie vele. I rossoneri si sono rivelati veri e propri mattatori del mercato, in grado di assicurarsi grandissimi campioni e di trattenere buoni prospetti. L'unica macchia nera delle trattative dei diavoli è legata alle due cessioni a parametro zero di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma.

In particolaree la partenza del numero 10 turco, passato all’Inter dopo la scadenza del contratto, ha lasciato un buco nella rosa del club di Via Aldo Rosso, guidato dall’allenatore Stefano Pioli. Per colmare questa mancanza, sono stati tantissimi i nomi che Maldini e Massara hanno presto in esame; tra questi ricordiamo: Hakim Ziyech del Chelsea, Nikola Vlasic del CSKA di Mosca e quello di James Rodriguez.

Il Milan cerca in Premier

Il trequartista dell’Everton, dopo l’addio di Carlo Ancelotti tornato al Real Madrid, è in uscita dal club inglese e le indiscrezioni delle ultime settimane lo hanno accostato con insistenza ai rossoneri, a caccia di un calciatore con le sue caratteristiche.

Una trattativa, però, decisamente complicata dal punto di vista economico. Infatti, l’alto ingaggio che il colombiano percepisce dai Toffees, 7 milioni di euro netti a stagione, frena qualsiasi tipo di trattativa.

Nonostante la società di Liverpool sia disposto a lasciarlo partire a prezzo di saldo: 10 milioni di euro; il club meneghino, e il Siviglia, riporta todofichajes.com, sarebbero interessate al calciatore, ma non a queste condizioni. Jorge Mendes, il super agente del 30enne giocatore di Cucuta, è al lavoro per cercare di trovare la soluzione giusta. Ma non sarà facile, a queste cifre.

Però il calciatore ha voglia di rilanciarsi in una nuova realtà, a patto che questa lotti per la Champions. E pare che il calciatore ex-Real Madrid sarebbe addirittura disposto ad abbassarsi lo stipendio da 7 milioni di euro, per garantirsi una nuova avventura da protagonista e un'altra occasione per brillare. Intanto in queste ultime ore è arrivato l'annuncio che può sconvolgere il mercato del Milan: "ha già deciso"<<<