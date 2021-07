Hauge, doppia offerta in arrivo dalla Bundesliga: fissato il prezzo

Tra i possibili partenti in casa Milan c'è anche Jens Petter Hauge, che potrebbe salutare per trovare più minutaggio.

Redazione Il Milanista

Non solo mercato in entrata per il Milan, che deve pensare anche a piazzare sul mercato sia gli esuberi, sia quei giocatori che lasceranno Milano per trovare più spazio. In attesa di mettere a segno gli ultimi colpi di un mercato fin qui di buon livello, la dirigenza rossonera sta cercando le migliori soluzioni per i giocatori in uscita. È necessario, infatti, riuscire a fare cassa per tentare poi l'assalto ad alcuni profili importanti nelle ultime settimane della sessione estiva.

Sono sul piede di partenza Andrea Conti e Mattia Caldara, su entrambi è in pressing la Sampdoria che potrebbe fare una proposta per un doppio prestito. Sul difensore centrale, inoltre, c'è anche l'interesse del Venezia neopromosso. Tra i giocatori che potrebbero invece partire per fare cassa ci sono Leao, Pobega e Hauge. Per i primi due la situazione non è stata ancora definita, potrebbero infatti anche restare alla corte di Stefano Pioli, visto che soprattutto a centrocampo c'è necessità di un roster più lungo. Diversa invece la situazione di Hauge, che potrebbe essere la pedina perfetta per guadagnare una cifra importante da reinvestire.

La situazione di Hauge

Sul norvegese c'è da tempo l'interesse di alcuni club della Bundesliga, ma non è ancora pervenuta in via Aldo Rossi una proposta soddisfacente. L'Eintracht Francoforte ha fatto qualche settimana fa una prima offerta da circa 7 milioni di euro, ma è stata immediatamente rigettata dalla dirigenza rossonera. Maldini e Massara, infatti, hanno fissato il prezzo per Jens Petter Hauge. Secondo quanto riportato da Tuttosportl'esterno ex Bodo Glimt è valutato 12 milioni di euro, e sarà ceduto solo a titolo definitivo. Si attende ora il rilancio dell'Eintracht, che resta molto interessato al giocatore. Potrebbe arrivare anche un'offerta dal Wolfsburg, altro club che ha messo nel mirino Hauge. Il Milan studia la soluzione migliore, ma Hauge è ormai con le valige in mano.