Giroud pronto a sbarcare a Milano: il programma del suo arrivo

Tutto fatto ormai per l'arrivo a Milano di Oliver Giroud, mancano solo gli ultimi dettagli burocratici per ultimare il trasferimento.

Redazione Il Milanista

Tante, tantissime trattive in corso in casa Milan. La dirigenza rossonera è impegnata su vari fronti per puntellare la squadra di Stefano Pioli e renderla competitiva al punto giusto. Il ritorno del Diavolo in Champions League comporta un mercato diverso da quello fatto negli ultimi anni. È necessario, infatti, inserire in rosa dei calciatori adatti a giocare una competizione del calibro della Champions, in una squadra che al momento conta pochissimi giocatori dall'esperienza internazionale.

A tal proposito il Milan ha spinto sull'acceleratore per portare a Milano Oliver Giroud. Il centravanti campione del mondo con la Francia nel 2018 è stato individuato da settimane come il profilo ideale per rinforzare l'attacco rossonero. È stato però abbastanza complicato riuscire a trovare un accordo con il Chelsea. Infatti, quando sembrava tutto fatto per il suo arrivo a Milano a parametro zero, i Blues hanno esercitato l'opzione unilaterale per il rinnovo del contratto, estendendo l'accordo con Giroud fino al giugno 2022. A quel punto il Milan ha dovuto trattare anche con il Chelsea, finché non è stato trovato l'accordo per un milione di euro di parte fissa e un altro milione di bonus, legato alle presenze dell'attaccante e al raggiungimento della qualificazione in Champions League del Milan.

Il programma di Giroud

Tutto fatto quindi per il suo arrivo a Milano, mancano solo gli ultimi dettagli burocratici. Secondo quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello SportGiroud arriverà in Italia tra martedì e mercoledì. Il francese svolgerà le visite mediche di rito, prima di ritornare in vacanza post Europeo fino al 26 luglio. In quella data, insieme al suo connazionale Mike Maignan, raggiungerà Milanello per unirsi ai suoi nuovi compagni.

Messo quindi a disposizione di Pioli il numero 9 di cui aveva bisogno, non solo come alternativa a Zlatan Ibrahimovic. L'obiettivo del tecnico è far entrare subito in condizione Giroud, in modo da poterlo avere a disposizione già dalla prima giornata di campionato in programma il 22 agosto.