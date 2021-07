Calciomercato Milan – Pronta la maxi offerta: due giocatori più soldi

Non è successo granché in giro per l'Europa per quanto riguarda il calciomercato, se si esclude il Psg pigliatutto. Eppure bisogna ammettere che il Milan è stato fra i club che si è mosso maggiormente. Bisogna dare atto a Maldini e Massara dell'ottimo lavoro che stanno svolgendo. I tifosi, tuttavia, vogliono presto dimenticare i dolorosi addii di Donnarumma e Calhanoglu.