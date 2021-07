Non solo Giroud, Maldini ha in pugno anche Bondo e Ballo-Tourè

Molto movimentato il mercato del Milan nelle ultime ore, pronto l'affondo per altri due giocatori dopo Giroud.

Redazione Il Milanista

Sono ore molto importanti per il mercato in entrata del Milan. In attesa dello sbarco di Oliver Giroud a Milano, che dovrebbe avvenire già questa sera, la dirigenza del club di via Aldo Rossi sta chiudendo anche per gli acquisti di Warren Bondo e Fode Ballo-Tourè. Un Milan che parlerà quindi sempre più francese, dato che il primo gioca per le nazionali giovanili dei Blues e il secondo ha fatto tutto il percorso delle giovanili con la maglia della Francia prima di scegliere di vestire la maglia del Senegal.

Trattative in chiusura

C'è stato ieri un incontro tra la dirigenza rossonera e i rappresentanti di Bondo per trovare l'intesa finale. Intesa che con il calciatore è stata trovata, mentre con il Nancy mancano solo gli ultimi dettagli. L'accordo dovrebbe chiudersi per circa 2 milioni di euro. Inizialmente il giocatore si unirà alla prima squadra di Stefano Pioli, che potrà testarlo nelle amichevoli prestagione e potrebbe decidere anche di aggregarlo in pianta stabile ai grandi. L'intenzione comunque è quello di farlo giocare con la primavera, salvo exploit.

Anche per il terzino senegalese la trattativa è in via di definizione. L'intesa con il Monaco è ormai cosa fatta, nonostante ci sia ancora una leggera distanza tra le richieste dei francesi e l'offerta del Milan. I rossoneri vogliono chiudere per circa 4,5 milioni, mentre i francesi ne chiedono 6. L'impressione comunque è che si dovrebbe arrivare a breve ad una fumata bianca. Stefano Pioli avrà quindi a disposizione un nuovo terzino, data l'emergenza abbastanza netta sulle fasce difensive. Infatti, al momento, Pioli può contare sul solo Theo Hernandez, dato l'infortunio di Calabria e la posizione di esubero di Conti. In attesa dell'intervento sulla fascia destra, dove si continua a spingere per Diogo Dalot con Odriozola come prima alternativa, Massara e Maldini stanno quindi chiudendo per regalare un nuovo terzino al tecnico.