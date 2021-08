Gazzetta dello Sport | Prima pagina: “BakayoSì e Florenzi è qui”

La Gazzetta dello Sport mette in rima pagina il mercato del Milan, facendo il punto della situazione sugli affari Bakayoko e Florenzi

C'è il mercato del Milan sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. La Rosea infatti titola: "BakayoSì e Florenzi è qui", due operazioni che i rossoneri stanno cercando di chiudere, per l'esterno a dire il vero i giochi sono fatti, dato che come conferma il quotidiano è a Milano, dove svolgerà le visite mediche di rito, per poi firmare il contratto che lo legherà al Diavolo.Alessandro Florenzi è stata l'occasione, colta al volo da Maldini e Massara. Prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 4,5milioni. Queste le cifre dell'operazione, che ha vissuto la giornata di ieri in attesa dell'ok di Elliott, che alla fine ha avallato il colpo. E' stata fondamentale la volontà del calciatore, che si era promesso al Milan e per mandare in porto la trattativa ha scelto di rinunciare a una parte dello stipendio, per la precisione un mese di retribuzione. Fatto che ha sbloccato l'alternativa, dato che Roma e rossoneri non erano d'accordo sulla valutazione del diritto di riscatto (ballavano 500mila euro).